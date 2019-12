Fiorentina, Ribéry operato: i tempi di recupero del francese

Franck Ribéry si è operato alla caviglia. Il francese si è recato in Germania per sottoporsi all'intervento che dovrebbe aiutarlo a risolvere i problemi alla caviglia accusati dopo la sfida contro il Lecce in cui era stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo. L'operazione è perfettamente riuscita e il club viola ha emesso un bollettino medico in cui si stima anche la ripresa dell'attività agonistica dell'asso transalpino.

"ACF Fiorentina - si legge sul sito ufficiale della società toscana - comunica che il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita. Franck rientrerà nella giornata di domani a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito. Tra due settimane inizierà il lavoro attivo e tra sei/otto settimane verranno rimossi i mezzi di sintesi. La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane".