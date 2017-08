Real Madrid-Fiorentina, notte di gala al Bernabeu: le probabili formazioni

Serata magica per la Fiorentina che questa sera sarà ospite del Real Madrid per il "Trofeo Bernabeu", la sfida amichevole organizzata con cadenza annuale dalle Merengues, all'inizio di ogni nuova stagione.

La gara di questa sera riproporrà la finale di Coppa dei Campioni del '57 disputata dal Real Madrid, proprio contro i viola. In quell'occasione i toscani, allenati da Fulvio Bernardini, dopo aver resistito un tempo dovettero arrendersi alle reti di Di Stefano e Gento.

Per la partita di stasera Pioli dovrebbe schierare una formazione competitiva nonostante il match casalingo contro la Sampdoria in programma domenica sera al Franchi. Il palcoscenico del Bernabeu, è infatti troppo importante per pensare ad un undici titolare infarcito di seconde linee, specie per la Fiorentina che in questa stagione non avrà impegni europei, essendo arrivata all'ottavo posto nello scorso campionato. Il match, il cui fischio d'inizio è previsto per le 22:45, sarà trasmesso in diretta su Canale 5.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2) - Casillas; Nacho, Ramos, Varane, Hernandez; Ceballos, Llorente, Kovacic; Asensio; Bale, Ronaldo. All.: Zidane.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Sanchez; Chiesa, Eysseric, Dias; Simeone. All.: Poli.