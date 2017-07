Fiorentina: amichevole di lusso contro il Real Madrid

La Fiorentina torna a sfidare il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Sono passati 60 anni dalla storica finale di Coppa Campioni Real-Fiorentina, giocata nella stagione 1956-'57 e vinta tra le polemica dalla squadra di casa, di fronte ad oltre 120mila spettatori.

L'amichevole di lusso tra i blancos di Zidane e i viola di Stefano Pioli si disputerà il 23 agosto, alle 22:45 (diretta su Canale 5), in occasione della 38esima edizione del 'Trofeo Santiago Bernabeu', in ricordo dello storico presidente del Real Madrid che ha dato il nome allo stadio.

“E' un onore essere stati invitati dal Real”, commenta il presidente esecutivo viola Mario Cognigni. La squadra nel frattempo è in partenza per una tourneé in Germania: tra le amichevoli previste quella di domenica prossima contro il Wolfsburg dell'ex Mario Gomez.