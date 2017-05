Fiorentina: Pioli al posto di Sousa, dopo l'addio all'Inter c'è la Viola

La Fiorentina è sempre più vicina a Stefano Pioli. Il tecnico ex Parma e Bologna, dopo esser stato esonerato dell'Inter, è ora libero di potersi accordare con la società del presidente Della Valle e oggi incontrerà Corvino per definire le strategie in vista dell'anno prossimo.

Ancora non c'è nulla di definito ma tutti gli indizi portano a lui. Per Pioli sarebbe un ritorno, avendo vestito la maglia viola da calciatore dalla stagione 1989/1990 a quella 1994/1995 collezionando ben 175 presenze ed un solo gol. Un passato da giocatore e ora, chissà, un futuro da allenatore della Fiorentina.