Pioli: "Contro la Samp mi aspetto passi avanti. Vogliamo iniziare bene al Franchi"

Domani sera alle 20:45 la Fiorentina tornerà in campo contro la Sampdoria per la seconda giornata di Serie A. I viola dovranno fare il possibile per riscattare la brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter con cui hanno iniziato la stagione 2017-2018.

Nel primo pomeriggio, per introdurre la partita di domani, il tecnico dei toscani Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. "Stiamo diventando un bel gruppo - ha esordito -. I ragazzi sono pronti e hanno voglia. Vogliamo cominciare bene il campionato davanti ai nostri tifosi".

Formazione e modulo

Nell'undici titolare che scenderà in campo contro i liguri, oltre a Badelj, dovrebbe rivedersi anche Federico Chiesa, recuperato dalla squalifica che lo ha tenuto fuori nella gara contro l'Inter. Conferma, molto probabile, anche per il Cholito Simeone, sebbene Pioli abbia provato a confondere le carte: "Non diamo tutto per scontato, la formazione la deciderò domani - ha dichiarato -. Sono giocatori bravi, pronti, ma abbiamo una squadra formata da un giusto mix con giovani e meno giovani che daranno esperienza. Posso dire che sono tutti disponibili, vedremo. Ma chi non giocherà inizialmente non vuol dire che sarà andato incontro ad una bocciatura"". Riguardo il modulo con cui la Fiorentina scenderà in campo, arrivano conferme per lo schieramento sin qui adottato: "Abbiamo la caratteristiche giuste per il 4-2-3-1. Quando troveremo certi equilibri, potremo provare anche altro perché abbiamo giocatori duttili. Ora però dobbiamo trovare stabilità, poi vedremo".

L'emozione della prima al Franchi

La partita di domani sarà la prima uscita ufficiale di Stefano Pioli davanti al pubblico del Franchi, un fattore che potrebbe contribuire a creare un mix di emozioni e pressione. "Chi fa la nostra professione vi è abituato - ha affermato Pioli -. Deve abituarsi anche la squadra, io però vedo più voglia e entusiasmo di giocare davanti ai nostri tifosi. Io sto cercando di trasmettere i giusti messaggi alla squadra, l'emozione la sentirò solo nel pre partita. Ho una volontà esagerata di far bene in questa nuova esperienza. I tifosi ci daranno una spinta in più, ne sono sicuro. Io credo nella mia squadra, questo è un gruppo che lavora bene e con voglia. Per me questi sono segnali importanti".

Polemiche arbitrali

In occasione della gara di San Siro avevano fatto discutere le parole di Pioli circa il presunto errore di Tagliavento su un penalty non assegnato alla Fiorentina, nonostante l'ausilio del VAR. Il tecnico viola è tornato sull'argomento dopo che i cronisti gli hanno chiesto un parere su Rocchi, arbitro della sfida con la Samp: "Io degli arbitri giudico gli atteggiamenti e i suoi sono sempre stati giusti. Io voglio rispetto. Quel che è successo domenica scorsa è un capitolo chiuso. Ho fiducia negli arbitri ma non c'è niente di male a dire che un arbitro ha sbagliato. Il VAR può essere un aiuto importante per gli arbitri, può alleggerire la tensione su di essi".

L'inizio di un nuovo ciclo

La Fiorentina, come è noto, ha cambiato tanti uomini non a caso Pioli prevede una crescita graduale del suo gruppo: "Ci piacerebbe che la squadra giocasse sempre con lo spirito giusto, con idee e con la convinzione di poter vincere le partite. La squadra è stata completata tardi, ma siamo già in grado di offrire prestazioni equilibrate. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo e quindi servirà un po' di tempo, ma i ragazzi sono già pronti. Noi i rompiscatole del campionato? E' presto per dirlo Io posso dire che stiamo lavorando bene, mi aspetto un passo avanti rispetto a domenica scorsa".