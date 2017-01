Pescara-Fiorentina rinviata per neve: ecco quando si recupera

Pescara-Fiorentina è stata rinviata per neve. La decisione è stata presa dalla questura di Pescara. La preoccupazione maggiore non arriva dal terreno di gioco ma dal ghiaccio presente sugli spalti e la viabilità fortemente compromessa. In più c'è stata anche la chiusura autostradale per mezzi pesanti.

Tre le date possibili per il recupero. Il 18 gennaio, oppure il 25 gennaio (solo nel caso in cui la Fiorentina dovesse essere eliminata dalla Coppa Italia), o il primo febbraio.