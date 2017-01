Pescara-Fiorentina, probabili formazioni: Borja ko. C'è Kalinic

La Fiorentina affronta il Pescara, nella prima partita del 2017 valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Ilicic deve guardarsi da uno Zarate in gran forma. In difesa Rodríguez cerca posto. Kalinic c'è nonostante le voci di calciomercato.

QUI PESCARA - I neoacquisti Cerri, Bovo e Stendardo subito in campo titolari col primo che farà coppia in avanti con Caprari mentre dietro sarà Campagnaro a completare la difesa a tre insieme ai nuovi innesti.

QUI FIORENTINA - Nuovo infortunio per Borja Valero. Il centrocampista spagnolo della Fiorentina ha accusato una leggera distorsione alla caviglia destra. Non si è allenato con i compagni Maxi Olivera, che sta smaltendo uno stato febbrile e ha lavorato esclusivamente in palestra. Milic scala posizioni mentre Kalinic dovrebbe esserci.

PROBABILI FORMAZIONI

Pescara (3-5-2): Bizzarri; Campagnaro, Stendardo, Bovo; Zampano, Memushaj, Brugman, Benali, Crescenzi; Caprari, Cerri. A disp: Fiorillo, Aldegani, Gyomber, Fornasier, Coda, Vitturini, Bruno, Zuparic, Cristante, Mancini, Delli Carri, Pettinari, Verre, Manaj. All: Oddo Squalificati: Biraghi (1) Indisponibili: Bahebeck, Mitrita, Pepe

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori, Milic; Vecino, Badelj, Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. A disp.: Lezzerini, Diks, Toledo, Tomovic, De Maio, Sanchez, Tello, Olivera, Cristoforo, Perez, Babacar, Zarate. All.: Sousa Indisponibili: Dragowski, Borja Valero