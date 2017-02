Fiorentina, ora Sousa è a rischio esonero e Kalinic può andare in Cina

La panchina di Paulo Sousa è in bilico. L'allenatore della Fiorentina è a rischio esonero dopo il ko in Europa League. Il portoghese in questi giorni non dormirà sonni tranquilli in quel di Firenze, e l'impressione che questa stagione non possa che andare a danneggiare anche la sua figura di allenatore e professionista è netta.

Ieri sera, al fischio finale, la Viola è stata accompagnata da tantissimi fischi del pubblico del Franchi, mentre dalla Fiesole si è levato un coro contro i fratelli Della Valle. Subito dopo la partita c'è stata anche una contestazione all’esterno dello stadio. Cori contro la proprietà, Sousa e giocatori.

Il clima è caldo e Sousa si è preso le sue responsabilità: "Chiedo scusa a nome di tutto il gruppo alla città e ai tifosi, noi lavoriamo non per dare tristezza ma gioia, Adesso siamo tutti tristi. Come dividere le responsabilità? Io sono il leader di questo gruppo quindi sono il maggior responsabile. Questa è una delle giornate più difficili da quando alleno. Esonero? Quando fai questo mestiere devi accettare ogni decisione della società".

"Non credo che sia nella mente nostra l'esonero". Ha poi sottolineato il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino. "I tifosi e i nostri ragazzi sono amareggiati perché non si aspettavano di uscire da questa coppa con gol tutti da calcio da fermo - risponde Corvino -. La contestazione? Capisco la loro amarezza, sono amareggiati come noi, ma la squadra ce la stava mettendo tutta. È impensabile che dopo un primo tempo come quello di oggi poi esci dalla competizione".

Oltre le parole, però, Sousa rischia. Ora però torna d’attualità anche il futuro di Kalinic. I cinesi del Tianjin non mollano, il mercato è aperto fino al 28 febbraio e Cannavaro vuole a tutti i costi l’attaccante viola. Dopo il no di Bacca, un goleador serve più che mai, è probabile che alla fine i cinesi decidano di pagare la clausola da 50 milioni imposta dalla Fiorentina. La Viola rischia la smobilitazione.