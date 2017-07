Una palestra sul fiume: apre il percorso attrezzato sulla Spiaggia sull’Arno

Attrezzi in legno sostenibili al 100% per fare esercizio all’aria aperta, come al mare, ma in mezzo alla città: apre oggi, mercoledì 19 luglio, il Percorso Vita sulla Spiaggia sull’Arno di Lungarno Serristori.

Ad inaugurare la palestra sul fiume sarà l’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, alle ore 18.30, mentre le ragazze della squadra femminile di rugby Toscana Aeroporti I Medicei testeranno subito il percorso, mettendo in pratica gli esercizi raccomandati sui pannelli illustrativi.

“I lungarni – dichiarano i gestori dello spazio estivo Easy Living – sono già conosciuti come un posto dove fare sport. Abbiamo voluto riavvicinare i cittadini alla sponda del fiume, offrendo ai tanti runners cittadini un luogo attrezzato dove continuare ad allenarsi o a rilassarsi”.

Sulla Spiaggia sull’Arno gli sportivi cittadini troveranno panche in legno per flessioni, stretching, spalliera, panca inclinata e piana per gli addominali e indicazioni per effettuare esercizi di riscaldamento e allungamenti. Ogni postazione, infatti, è dotata di cartello con spiegazioni per eseguire correttamente l’esercizio e per quante volte, in funzione all’età e al livello di preparazione fisica.

La palestra sul fiume è stata realizzata con il contributo di Tommy Hilfiger. L’accesso è libero, con la possibilità inoltre di rinfrescarsi grazie alle docce collocate sulla spiaggia, anch’esse pensate per un allestimento totalmente naturale.