Palermo-Fiorentina, probabili formazioni: dubbio Bernardeschi-Ilicic

La Fiorentina contro il Palermo, nel match della 33^ giornata di Serie A. I siciliani hanno perso le ultime tre sfide casalinghe contro i toscani nel massimo campionato. Inoltre, la Fiorentina ha segnato nove gol nelle ultime tre sfide allo stadio Barbera contro i rosanero in A, tante quante ne aveva realizzate nelle 12 precedenti.



QUI PALERMO - C'è odore di conferma per Lo Faso, anche se Diamanti proverà fino all'ultimo a fare cambiare idea a Bortoluzzi: affiancherà Sallai nel 3-4-2-1 rosanero, con Nestorovski terminale offensivo. Dovrebbe ritrovare posto dall'inizio Bruno Henrique a centrocampo. In difesa Andelkovic può essere preferito a Goldaniga.

QUI FIORENTINA - Nell'attacco viola conferma per Babacar, ricorso respinto per la squalifica di Kalinic. Sulle fasce Tello e Milic, ma vive le candidature di Ilicic (con lo sloveno in campo al posto dello spagnolo, scivolerebbe in fascia Bernardeschi) e di Chiesa. Tenta il recupero Rodriguez così come un acciaccato Tomovic, rimane in preallarme Salcedo per la difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Aleesami; Sallai, Lo Faso; Nestorovski. All. Bortoluzzi

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar. All. Sousa