Palermo-Fiorentina, le pagelle: male Salcedo. Ilicic lotta

I VOTI

Palermo (3-5-1-1): Fulignati 6,5; Cionek 6, Goldaniga 6, Andelkovic 6,5 (68' Gonzalez 6); Rispoli 6,5, Jajalo 5,5, Gazzi 5,5, Chochev 6, Aleesami 6,5; Diamanti 7; Nestorovski 5,5. Panchina: Posavec, Vitiello, Sunjic, Morganella, Pezzella, Henrique, Sallai, Lo Faso, Trajkovski, Balogh

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Salcedo 5 (57' Saponara 6), Sanchez 6, Astori 6; Tello 5, Vecino 6, Badelj 5, Milic 4 (38' Chiesa 6); Ilicic 6,5 (70' Mlakar 6), Borja Valero 6; Babacar 5. Panchina: Sportiello, De Maio, Olivera, Cristóforo, Bernardeschi.

MIGLIORI TODAY

Ilicic 6,5 - L'ex di turno, preferito a Bernardeschi, ha voglia di far bene. Lotta e corre. Appena può impegna Fulignati.

PEGGIORI TODAY

Milic 4 - La partita del croato dure 38 minuti. Malissimo, si fa passare gli avversari ovunque.

Salcedo 5 - Goffo e irruento. Da un suo fallo arriva la punizione firmata da Diamanti.

Babacar 5 - Fatica stranamente ad entrare in partita. Per buona parte del primo tempo, addirittura, non riesce a toccare il pallone.

Badelj 5 - Il croato è stramente impreciso. Sbaglia tanto, troppo, in fase di impostazione.