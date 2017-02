Roma-Fiorentina, le pagelle: Sanchez soffre. Babacar si vede poco

I VOTI

Roma (3-4-2-1): Szczesny 6; Manolas 6, Fazio 7,5, Rudiger 6,5; Bruno Peres 6, De Rossi 7,5 (85' Paredes sv), Strootman 7, Emerson Palmieri 6,5; Nainggolan 7, El Shaarawy 6,5 (80' Totti sv); Dzeko 7,5. Panchina: Lobont, Alisson, Juan Jesus, Mario Rui, Grenier, Perotti, Gerson, Salah. All.: Spalletti

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Sanchez 4, Gonzalo 4, Astori 4; Chiesa 4,5, Vecino 5,5, Badelj 4,5, Maxi Olivera 5 (63' Ilicic 5,5); Bernardeschi 5 (75' Tello 6), Borja Valero 5; Babacar 5. Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Tomovic, Milic, Salcedo, Maistro, Hagi, Mlakar. All.: Sousa

PEGGIORI TODAY

Sanchez 4 - Va detto che Chiesa lo aiuta poco. Il colombiano però soffre troppo le sgroppate di Emerson. Sbaglia il fuorigioco sul gol di Dzeko. Si prende un giallo, che sa di (quasi) espulsione.

Babacar 4 - L'infortunio di Kalinic gli regala una chance del primo minuto. L'ex Modena lotta ma Fazio è un avversario ostico.

Gonzalo 4 - Si vede che non è al meglio. Dzeko lo mette in crisi e fisicamente lo manda sempre ko.

Astori 4 - Barcolla anche lui poi nel finale regala la rete del 4 a 0 Dzeko. Pessima prestazione anche la sua.

Badelj 5 - Il croato, vicino alla Roma in estate e a gennaio, si fa dominare da Strootman che contro di lui vince tutti i duelli.

Borja Valero 5 - Lo spagnolo parte bene, poi però cala alla distanze. Si prende una ammonizione, forse ingenerosa.