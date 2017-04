Roma-Empoli, le pagelle: Croce lotta. Barba pessimo

I VOTI

ROMA: Szczesny 6,5; Manolas 5,5, Fazio 5,5, Rudiger 6; Bruno Peres 5,5, Paredes 6, Nainggolan 6, Mario Rui 6; Salah 6,5, Perotti 5,5 (62' Grenier 6); Dzeko 8 (74' Totti 6). A disp.: Alisson, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Nura, Emerson, Gerson, El Shaarawy. All.:Spalletti

EMPOLI: Skorupski 6; Laurini 6, Veseli 5,5, Barba 5 (77' Cosic 6), Pasqual 6; Krunic 6, Buchel 6, Croce 6,5; El Kaddouri 6 (74' Maccarone 6); Marilungo 6,5 (60' Tello 6), Thiam 5,5. A disp.: Pugliesi, Pelagotti, Bellusci, Zambelli, Dimarco, Mauri, Zajc, Mchedlidze, Pucciarelli. All. Martusciello.

MIGLIORI TODAY

Croce 6,5 - L'esperto centrocampista dlel'Empoli è sempre l'ultimo a gettare la spugna. Lotta per due collegando le due fasi.

Marilungo 6,5 - L'attaccante di scuola Atalanta è l'uomo più pericoloso dell'Empoli. Sfiora la grande realizzazione ma Szczesny gliela nega.

PEGGIORI TODAY

Barba 5 - L'ex di turno parte malissimo quando in avvio si perde Dzeko in area di rigore che batte facilmente Skorupski.

Veseli 5,5 - L'albanese proprio non riesce a fermare Dzeko. Insieme a Barba soffre anche le sgroppate di Salah e Perotti.