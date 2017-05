Empoli-Bologna, le pagelle: Croce e Pasqual super

I VOTI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6 (64' Veseli 6), Bellusci 6, Costa 7, Pasqual 7; Mauri 6, Diousse 6, Croce 7; El Kaddouri 6; Pucciarelli 5,5, Thiam 6,5. All.: Martusciello

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Krafth 5,5, Gastaldello 6, Maietta 5,5, Mbaye 5; Taider 5 (50' Petkovic 6), Pulgar 6, Donsah 6; Krejci 6, Destro 5,5, Verdi 7. All.: Donadoni

MIGLIORI TODAY

Pasqual 7 - Seconda giovinezza per il terzino dell'Empoli che sta salendo in cattedra in questo finale di stagione.

Croce 7 - A proposito di esperienza, ecco un altro che non delude mai. Apre le danze e lotte come un leone.

Costa 7 - Sulle sue spalle pesa la rete del momentaneo pareggio di Verdi che condiziona l'Empoli nel primo tempo. Lui però non molla e fa 3 a 1.

PEGGIORI TODAY

Pucciarelli 5,5 - Nervoso ed evanescente sbaglia almeno un paio di ghiotte occasioni.