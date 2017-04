Nuovo ‘Castellani’ a Empoli, Barnini: "Occasione di rilancio" 

Giovedì l’Empoli FC ha protocollato in Comune la proposta di progetto per la ristrutturazione e il rifacimento dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’. La proposta prevede un importante intervento sull’impianto sportivo, la realizzazione ex novo di un impianto per l’atletica in zona Santa Maria, alcune modifiche alla viabilità nella zona del quartiere di Serravalle adiacente allo stadio che resta nella sede attuale.

Ieri il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto, avvenuta nella sala stampa ‘Antonio Bassi’, proprio al ‘Castellani’, tenuta dai vertici del club, il presidente Fabrizio Corsi e dall’ad Francesco Ghelfi.

"Se a Firenze hanno presentato il progetto per il nuovo stadio come ‘Rinascimento Viola’, noi a Empoli vogliamo fare la Rivoluzione Azzurra – così Brenda Barnini, ha sintetizzato l’idea che sta alla base dell’inserimento della proposta dell’Empoli FC di rifare il ‘Castellani’ dentro a tutta una serie di altri interventi che mirano al rilancio della città e del suo centro -. Il progetto dello stadio – spiega – sta a pieno titolo nel percorso intrapreso da questa amministrazione che mira allo sviluppo della città e alla sua crescita economico-sociale. L’ambizione che assieme vogliamo coltivare deve andare a beneficio di Empoli. Il sindaco deve essere garante affinché questo progetto possa realizzarsi a servizio di tutti i cittadini".

"Sono molto felice di fare questa conferenza stampa dentro il nostro Stadio comunale. Dall’annuncio del club, nell’agosto 2015, sono trascorsi oltre 20 mesi. Un periodo lungo, un lavoro intenso dietro da parte della società. Come tutte le cose belle per realizzarle ci vuole tempo. Noi come amministrazione non siamo mai stati contro questo progetto, il nuovo stadio è una risorsa per la città. Volevamo però tenere i piedi per terra con il fine di intraprendere il percorso giusto. Ieri finalmente è stata protocollata la proposta e possiamo dare avvio all'iter".

TEMPI – Il sindaco Barnini ha anche illustrato i tempi in cui verrà valutato il progetto: "Abbiamo, secondo la normativa, 90 giorni di tempo per valutare la proposta su due fronti. Quello interno ai nostri uffici per esaminare la proposta nella parte economico-finanziaria e urbanistica. Per farlo avremo bisogno di tecnici specializzati nella materia. Una volta concluse le operazioni di discussione e modifica si potrà dar via alla fase di stesura del progetto esecutivo. Quello che è stato presentato adesso è un progetto preliminare, uno studio di fattibilità. Contemporaneamente organizzeremo la gara pubblica. Chi ha presentato il project ha un diritto di prelazione, ma è un adempimento obbligatorio che andrà sicuramente fatto. Ribadisco il ruolo centrale del consiglio comunale, espressione di tutti i cittadini di Empoli".