Nuoto, a Firenze 2° Festa dell'Acqua 

Seconda tappa a Firenze per l'iniziativa "arena Acquamica", il progetto scolastico nazionale dedicato all'avvio all'acquaticità sviluppato da Arena in collaborazione con Federazione Italiana Nuoto e Kinder+Sport. Protagonisti i bambini, circa 50, della scuola primaria che hanno incontrato i campioni del nuoto Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri e hanno assistito a una esibizione dedicata al nuoto per Salvamento grazie

a Goccia e Feo. Dopo Roma e Firenze, le Feste dell'Acqua proseguiranno toccando le città di Milano (24 maggio) e Cosenza (30 maggio).