Napoli-Fiorentina 1-0 | Callejon elimina la Viola dalla Coppa Italia

La Fiorentina perde 1 a 0 contro il Napoli e viene eliminata dalla Coppa Italia. Tante le emozioni al San Paolo con entrambe le squadre che sfiorano la rete. Nella ripresa José Maria Callejon sblocca la gara con un colpo di testa. Nel finale espulsi Elseid Hysaj e Maxi Olivera.

PRIMO TEMPO - Al 4' buona iniziativa di Insigne sulla sinistra, che cerca Callejon sull'altro palo. Attento Tatarusanu. Non tantissime le occasioni in avvio con una Fiorentina molto attenta e poco intraprendente. Al 17' errore di Sanchez, che regala palla ad Hamsik sulla trequarti. Lo slovacco avanza e prova la conclusione, che smorzata viene bloccata da Tatarusanu. Passano 30 secondi e Reina nega il gol a Chiesa.

La Fiorentina insiste e sfiora la rete. Su azione d'angolo colpo di testa di Astori e Reina si supera nel riflesso e salva la sua porta. Ripartenza veloce del Napoli: lancio lungo di Insigne, Pavoletti controlla bene in area ma manda alto con il mancino. Che emozioni. Al 25' altra grande discesa di Strinic a sinistra, pallone in area che Pavoletti controlla ed appoggia per Zielinski. Alta la conclusione del polacco. Al 29' punizione di Insigne, vola Tatarusanu che con l'aiuto del palo salva la Viola. Al 34' ci prova Callejon su punizione, ancora bravo Tatarusanu.

SECONDO TEMPO - Anche la ripresa si gioca a grandi ritmi. Al 53' grande azione del Napoli, con Hamsik che serve Insigne a sinistra, cross teso per Pavoletti che con il piatto da buona posizione manda a lato. Risponde la Viola con una azione caparbia di Chiesa che impegna Reina. Al 64' secondo legno di Insigne. Punizione perfetta del numero 24 che stampa il pallone praticamente sull'incrocio dei pali.

Al 70' passa il Napoli. Insigne serve Hamsik sulla sinistra, lo slovacco alza la testa e crossa al centro per Callejon che con la zuccata potente trafigge Tatarusanu. Sousa, sotto di un gol, cambia la Fiorentina: fuori Bernardeschi e Cristoforo, dentro Borja Valero e Ilicic. Insiste però il Napoli che vuole la seconda rete.



Nel finale Sousa inserisce anche Babacar e si gioca il tutto per tutto. Al 90' espulsi Hysaj e Maxi Olivera. La Fiorentina ci prova ma sbatte contro il Napoli. Finisce così. Vincono i padroni di casa 1 a 0. La rete di Callejon elimina i gigliati dalla Coppa Italia.



TABELLINO

Napoli (4-3-3): Reina 7; Hysaj 6, Maksimovic 6, Albiol 6, Strinic 6,5 (61' Maggio 6); Zielinski 6, Diawara 6,5, Hamsik 6,5 (83' Allan sv); Callejon 7, Pavoletti 5,5 (65' Mertens 6), Insigne 7. All.: Calzona (Sarri squalificato).

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Sanchez 5, Astori 6,5, Tomovic 5,5; Chiesa 6,5, Badelj 6 (85' Babacar sv), Vecino 6, Maxi Olivera 6; Bernardeschi 5,5 (75' Ilicic 6), Cristoforo 5,5 (75' Borja Valero 6); Kalinic 5,5. All.: Sousa.

Marcatori: Callejon (N)

Espulso: Hysaj (N), Olivera (F)

Ammoniti: Sanchez (F), Astori (F), Tomovic (F), Chiesa (F), Insigne (N)