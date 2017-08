Morte del 22enne di Scandicci: i tifosi salutano Niccolò / FOTO

I tifosi salutano Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci morto in Spagna dopo un pestaggio in discoteca. Ieri sera allo stadio di San Siro, in occasione della prima di campionato tra Inter e Fiorentina, uno striscione ha ricordato il ragazzo di Casellina.

Niccolò era un tifoso della Viola. Sabato scorso, all'ultimo saluto alla chiesa di Gesù Buon Pastore, una sciarpa è stata appoggiata sulla bara. Durante la camera ardente il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica, accompagnato dall’ex giocatore gigliato, Moreno Roggi, avevano salutato i genitori e donato una maglia ufficiale della Fiorentina con il nome Niccolò sulle spalle.