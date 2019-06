Calcio femminile: Italia prima del girone ai Mondiali grazie alle fiorentine

Le Azzurre sono scese in campo ieri sera contro il Brasile allo stadio di Valenciennes. Nel primo tempo 0 a 0 per le due squadre e poi il gol del Brasile. Malgrado la sconfitta l’Italia è ancora la prima del girone.

Le atlete della nazionale sono sempre più amate. Nella squadra ci sono ben quattro calciatrici viola: Alia Guagni (difensore), Alice Parisi (centrocampista) e Ilaria Mauro (attaccante) della Fiorentina Women's, più Elena Linari, difensore ex viola fresca campionessa di Spagna con l'Atletico Madrid.

Elena Linari

Elena Linari è nata a Fiesole il 15 aprile 1994, è difensore dell'Atletico di Madrid e della nazionale italiana.

Nell'agosto 2014 ha raggiunto il primato di maggior numero di presenze nella nazionale Under19.

Calcisticamente muove i primi passi nell'Atletica Castello, squadra maschile, poi passa alla Desolati e all'età di 14 anni entra a far parte della Firenze. Veste la maglia del Firenze per 5 stagioni, dalla stagione 2008-09 alla stagione 2012-13. Proprio con il Firenze esordisce in Serie A all'età di 16 anni e nella sua ultima stagione in viola vince il campionato italiano con la squadra primavera.

Alia Guagni

Alia è nata a Firenze e a ottobre compirà 32 anni. E’ difensore della Fiorentina Women’s e della nazionale italiana. Nell'estate 2015, a seguito della fondazione della Fiorentina Women's come sezione femminile affiliata all'omonimo club maschile, viene inserita in rosa nella nuova squadra.

Nella prima stagione della nuova società la squadra si rivela una delle più competitive, militando stabilmente ai vertici della classifica; Guagni contribuisce a terminare il campionato al terzo posto mentre in Coppa Italia la Fiorentina viene eliminata dal San Zaccaria ai sedicesimi di finale.

La stagione successiva è quella più significativa della sua carriera, festeggiando con le compagne il primo posto in Serie A, con la conquista del primo Scudetto femminile per la società, conservato in tutto l'arco del campionato, frutto di 21 vittorie e una sola sconfitta.

Grazie a questo risultato ha inoltre l'occasione di debuttare in un torneo internazionale per club, la UEFA Women's Champions League, giocando tutti i quattro incontri che disputa la sua squadra della stagione 2017-2018 fino agli ottavi di finale, quando la Fiorentina viene eliminata dalle tedesche del Wolfsburg.

Ilaria Mauro

Ilaria è nata in Friuli e ha 31 anni. E’ attaccante della Fiorentina Women’s e della nazionale italiana.

Nell'estate del 2016 sottoscrive un contratto con la Fiorentina Women's per la stagione entrante. Schierata nel reparto d'attacco dal duo di tecnici Sauro Fattori e Antonio Cincotta, si rivelerà fondamentale per la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia 2016-2017.

In campionato con la sue 16 reti su 21 presenze è la seconda marcatrice della squadra dopo Tatiana Bonetti (21) così come in Coppa, 7 reti a pari merito con Deborah Salvatori Rinaldi e dietro a Bonet.

Alice Parisi

Alice è nata in provincia di Trento, quest’anno compirà 29 anni. E’ centrocampista della Fiorentina Women's e della nazionale italiana. Nel dicembre 2013 è stata eletta miglior calciatrice italiana della stagione 2012-2013 per le sue prestazioni a livello nazionale e internazionale. Nell'estate del 2016 è approdata alla Fiorentina Women's.