Milan-Fiorentina 5-1: viola già in vacanza, disfatta a San Siro

Si chiude con una sconfitta sonora la stagione della Fiorentina, travolta 5-1 dal Milan a San Siro. Niente miracolo, in Europa vanno Milan e Atalanta (nonostante la sconfita sul campo del Cagliari).

E dire che prima di rimediare la pesante scoppola la squadra di Pioli era persino passata in vantaggio con Simeone. I rossoneri, tuttavia, sono stati bravi a pareggiare quasi immediatamente con Calhanoglu e a portarsi in testa con Cutrone. Nella ripresa, complice anche l'emergenza difensiva che ha colpito i viola, la squadra di casa ha dilagato colpendo ancora con Cutrone, Kalinic e Bonaventura.

La partita

Dopo circa 6' di gioco Bonaventura pesca Kessié, l’ivoriano calcia ma Sportiello respinge, Kalinic non inquadra la porta. Qualche minuto più tardi è ancora il centrocampista più impiegato della Serie A a tentare la fortuna con un tiro dalla distanza ma questa volta non inquadra lo specchio.

La pressione rossonera continua con un tiro dell’ex Kalinic dal limite respinto da Sportiello, murato il successivo tentativo di Bonaventura. Nonostante il dominio rossonero del primo quarto d’ora a passare in vantaggio sono i viola: Bonucci perde un brutto pallone in uscita, Chiesa se ne impossessa e manda in porta Simeone che fulmina Donnarumma.

La gioia dei toscani però dura poco perché Calhanoglu trova immediatamente il pari su punizione. Il Milan ha ancora un’opportunità con Kessié, tra i più attivi, ma il suo controllo è difettoso e finisce per commettere fallo su Sportiello. Poco dopo Vitor Hugo, non al meglio della condizione, è costretto a lasciare il campo: al suo posto Olivera. Verso il finire del primo tempo il Milan raddoppia con Cutrone, bravo a incornare di testa sul cross di Calhanoglu. Lo stesso Cutrone nel recupero c’entra l’esterno della rete.

La ripresa inizia con un doppio cambio nella Fiorentina: fuori Sportiello e Pezzella, dentro Dragowski e Gaspar. Sostituzioni esaurite per la squadra di Pioli che incassa anche la terza rete dall’ex Kalinic che ribadisce in rete un colpo di testa di Cutrone respinto corto da Dragowski. Al quarto d’ora della ripresa la squadra di Gattuso dilaga con Cutrone che trova la doppietta personale e il decimo goal stagionale sfruttando l’assist di Calhanoglu.

All'attaccante dell'under 21 viene annullato anche il terzo goal per posizione di offside. La Fiorentina prova a rifarsi viva in avanti con Benassi ma a colpire è ancora il Milan che trova il quinto goal con una grande azione personale di Bonaventura. La partita, già ampiamente finita, va in ghiacciaia con ancora un quarto d'ora di gioco.

Il tabellino di Milan-Fiorentina

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone (71' Silva), Kalinic (79' Antonelli), Calhanoglu. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Gomez, Abate, Biglia, Musacchio, Torrasi, Tsadjout, Dias. All.: Gattuso

FIORENTINA (4-4-1-1): Sportiello (46' Dragowski); Milenkovic, Pezzella (46' Gaspar), Hugo (29' Olivera), Biraghi; Chiesa, Dabo, Cristoforo, Benassi; Saponara; Simeone. A disp.: Cerofolini, Laurini, Badelj, Eysseric, Falcinelli, Gil Dias, Valencic, Hristov, Thereau. All.: Pioli

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 20' Simeone (F), 23' Calhanoglu (M), 42', 59' Cutrone (M), 49' Kalinic (M), 76' Bonaventura (M)

Ammoniti: Kessié, Calhanoglu (M), Pezzella (F)