Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: Montella non cambia, avanti con il 3-5-2

La Fiorentina ha trovato la sua prima vittoria stagionale nel turno infrasettimanale battendo la Sampdoria. Il prossimo scoglio per la squadra di Montella si chiama Milan, un club che il tecnico viola conosce bene, essendone stato alla guida per una stagione e mezza tra il 2016 e il 2017.

Questa sera a San Siro i gigliati proveranno a strappare un risultato positivo, sfruttando l'entusiasmo derivante dal primo sospirato successo stagionale e dal momento non troppo felice dei rossoneri, reduci dalla sconfitta in rimonta in casa del Torino (trema la panchina di Giampaolo).

Come arriva il Milan

Morale basso tra i rossoneri reduci da due k.o. di fila. Indisponibili il lungodegente Caldara e lo squalificato Reina. Hernandez sembra essere in vantaggio su Rodriguez per il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo Bennacer agirà da regista affiancato da Kessie e Calhanoglu. In attacco dovrebbe essere impiegato il tridente con Leao e Suso a supporto di Piatek.

Come arriva la Fiorentina

Tutti a disposizione per Montella che dovrebbe riproporre anche a San Siro il 3-5-2 delle ultime uscite. L'impressione è che il tecnico viola voglia confermare in blocco gli interpreti. L'unico dubbio riguarda Badelj, non al top della condizione. Se il croato non dovesse essere pronto, al suo posto potrebbe esserci Benassi, con lo spostamento di Pulgar in regia.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-3-3) - Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao All.: Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2) - Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribéry. All.: Montella

Arbitro: Giacomelli di Trieste