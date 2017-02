Milan-Fiorentina, probabili formazioni: out Bernardeschi, c'è Chiesa

La Fiorentina affronta il Milan nel posticipo della 25^ giornata di Serie A. La squadra di Sousa non pareggia in trasferta da settembre, a Udine, poi cinque vittorie e cinque sconfitte nelle successive 10 partite lontano da casa. Va ricordato, anche, che dopo tre vittorie consecutive della Fiorentina a San Siro, nelle ultime due gare casalinghe il Milan ha raccolto quattro punti contro i viola, subendo una sola rete.

QUI MILAN - Montella non ha ancora sciolto le riserve in attacco ma è probabile il ritorno di Bacca con Deulofeu sulla sinistra e Ocampos in panchina. In difesa ancora fuori Romagnoli con Paletta che riprende il suo posto da centrale e dovrebbe essere affiancato da Gustavo Gomez. In mezzo rientra Kucka dopo la squalifica e Sosa prende il posto di Locatelli in cabina di regia.

QUI FIORENTINA - Sousa deve fare a meno di Bernardeschi squalificato e propone un 3-4-2-1 con Ilicic - in vantaggio su Saponara - e Borja Valero alle spalle del rientrante Kalinic. In difesa è ballottaggio Tomovic-Sanchez con il primo favorito. Confermato Chiesa, al posto di Milic a centrocampo dovrebbe entrare Maxi Olivera.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella. Indisponibili: Romagnoli, Bonaventura, Montolivo, De Sciglio, Antonelli

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera; Ilicic, Borja Valero; Kalinic. All. Sousa. Squalificati: Bernardeschi. Indisponibili: Dragovski