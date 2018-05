Milan-Fiorentina, le pagelle dei viola: salvi solo Simeone e Chiesa

Si chiude con un tonfo pesante la stagione 2017-2018 della Fiorentina, spazzata via a San Siro dal Milan. Prestazione coralmente insufficiente per gli uomini di Pioli che dovevano sì sperare in un miracolo per centrare il settimo posto ma che sono scesi in campo con un atteggiamento davvero troppo molle.

I migliori Today

Simeone 6: Segna la rete dell'illusorio vantaggio andando a bersaglio per la quattordicesima volta in stagione. Generoso come sempre.

Chiesa 6: Come il Cholito, entra in campo senza risparmiarsi. Fornisce l'assist per il goal ma poi non riesce a incidere, ma non è colpa sua se la squadra oggi non c'è.

I peggiori Today

Sportiello 5: Rivedibile sulla punizione di Calhanoglu, spesso incerto. Rimedia un colpo in testa e nella ripresa non rientra. Forse la sua ultima presenza in maglia viola.

Maxi Olivera 4,5: Chiamato a fare il centrale difensivo dopo i guai fisici di Hugo, non riesce ad evitare una prestazione disastrosa.

Cristoforo 4,5: Il confronto con Badelj è impietoso. Spreca ancora una volta l'opportunità di far vedere le sue qualità con una prestazione davvero inconsistente.

Il tabellino e le pagelle di Milan-Fiorentina 5-1

MILAN (4-3-3) - Donnarumma 6; Calabria 6, Bonucci 6, Romagnoli 6,5, Rodríguez 6; Kessie 6,5, Locatelli 6, Bonaventura 7; Cutrone 7,5 (71' Silva sv), Kalinic 6,5 (79' Antonelli sv), Calhanoglu 7. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Gomez, Abate, Biglia, Musacchio, Torrasi, Tsadjout, Dias. All.: Gattuso 6,5

FIORENTINA (4-4-1-1) - Sportiello 5,5 (46' Dragowski 5); Milenkovic 5,5, Pezzella 5 (46' Gaspar 5,5), V. Hugo 5,5 (29' Olivera 4,5), Biraghi 5; Chiesa 6, Dabo 6, Cristoforo 5, Benassi 5; Saponara 5; Simeone 6. A disp.: Cerofolini, Laurini, Badelj, Eysseric, Falcinelli, Gil Dias, Valencic, Hristov, Thereau. All.: Pioli 5

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 20' Simeone (F), 23' Calhanoglu (M), 42', 59' Cutrone (M), 49' Kalinic (M), 76' Bonaventura (M)

Ammoniti: Kessié, Calhanoglu (M), Pezzella (F)