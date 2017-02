Milan-Fiorentina, le pagelle: Kalinic punge. Male Astori e Sanchez

I VOTI

Milan: Donnarumma 6; Abate 5,5, Gustavo Gomez 5, Paletta 5,5, Vangioni 5; Kucka 7 (73' Bertolacci 6), Sosa 6,5 (85' Poli sv), Pasalic 6,5; Suso 6,5, Bacca 6, Deulofeu 7 (73' Zapata 6). A disposizione: Storari, Plizzari, Calabria, Locatelli, M. Fernandez, Honda, Ocampos, Lapadula. Allenatore: Vincenzo Montella

Fiorentina: Tatarusanu 6; Sanchez 5, Gonzalo Rodriguez 6, Astori 5; Chiesa 6,5 (72' Tello 6), Cristoforo 5,5 (72' Badelj 6), Vecino 6, Salcedo 5,5; Borja Valero 5, Ilicic 5 (80' Saponara sv); Kalinic 7. A disposizione: Sportiello, Satalino, De Maio, Olivera, Milic, Tomovic, Babacar, Hagi. Allenatore: Paulo Sousa.

MIGLIORI TODAY

Kalinic 7 - In area di rigore è un falco. Con una zampata trasforma il gol il tiro-cross di Chiesa.

Chiesa 6,5 - Il prodotto della Primavera mette in costante difficoltà Vangioni che ci capisce davvero poco. Da un suo spunto arriva il gol di Kalinic.

PEGGIORI TODAY

Astori 5 - Se insieme a Gonzalo è bravo a tenere Bacca, sbaglia tutto quando si perde Kucka in occasione dell'uno a zero.

Borja Valero 5 - Un giocatore della sua esperienza non può perdere un pallone sanguinoso come quello che da il via al gol di Deulofeu.

Sanchez 5 - Deulofeu non gli da punti di riferimento e il colombiano va in apnea. Saltato costantemente, soffre. Si mangia anche il gol del 2 a 2.

Ilicic 5 - Ha voglia di spaccare il mondo, ma troppo spesso si rifugia in futili azioni personali. Sparisce dopo mezzora.