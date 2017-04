Milan-Empoli, probabili formazioni: serve l'impresa a San Siro

L'Empoli affronta il Milan nel match della 33^ giornata di Serie A. Battendo la Fiorentina sabato scorso, la squadra di Martusciello ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da 10 turni di campionato.

QUI MILAN - Più Bacca di Lapadula nel tridente di Montella, che in difesa recupera Romagnoli, rientrato ieri in gruppo. A centrocampo Pasalic si riprende il posto da titolare dopo aver saltato il derby per squalifica: Kucka torna in panchina. Primi passi in gruppo per Bertolacci e Montolivo, ma da valutare la convocazione contro i toscani.

QUI EMPOLI - Thiam sarà ancora compagno di reparto di Mchelidze a causa della distorsione alla caviglia di Pucciarelli. In mezzo Dioussè primo candidato a sostituire Krunic, con il resto della formazione vittoriosa contro la Fiorentina confermata. Il centrocampista, però, rimane in dubbio con Mauri o Tello pronte alternative.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Buchel, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Thiam, Mchedlidze. Allenatore: Martusciello.