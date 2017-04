Milan-Empoli, le pagelle: Mchedlidze segna e si fa male. Bene El Kaddouri

I VOTI

Milan: Donnarumma 6; Calabria 6, Zapata 5, Paletta 5, De Sciglio 5,5 (71' Ocampos 6); Pasalic 5, Sosa 5,5, Fernandez 5,5 (62' Bacca 6); Suso 5 (87' Honda sv), Lapadula 6,5, Deulofeu 5,5. A disposizione: Storari, Gomez, Romagnoli, Vangioni, Kucka, Montolivo, Poli, Locatelli, Honda, Cutrone. Allenatore: Vincenzo Montella.

Empoli: Skorupski 7; Laurini 6,5 (66' Zambelli 5,5), Bellusci 6,5, Barba 6, Pasqual 6,5; Josè Mauri 6 (57' Tello 6), Dioussè 6,5, Croce 6,5; El Kaddouri 7; Thiam 6,5, Mchedlidze 6,5 (53' Maccarone 6,5). A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Costa, Veseli, Dimarco, Zajc, Pucciarelli, Marilungo. Allenatore: Giovanni Martusciello.

MIGLIORI TODAY

El Kaddouri 7 - E' l'uomo più pericoloso dell'Empoli. Appena può crea grattacapi alla difesa rossonera con i suoi spunti. Suo l'angolo del vantaggio.

Skorupski 7 - Bravo in più di una occasione causa un rigore ingenuo. Dal dischetto, però, para il tiro di Suso.

Mchedlidze 6,5 - Il georgiano ancora non è al meglio e si vede. Ma lo spunto giusto non gli manca e di testa anticipa Zapata e fa 1 a 0.

Dioussè 6,5 - Il giovane centrocampista torna titolare vista la squalifica di Krunic e il ko di Buchel. Buona la sua prova.

Thiam 6,5 - Si muove tanto ma spara a salve. Non molla, lotta e nella ripresa trova il gol del due a zero.