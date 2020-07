Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni: Iachini verso il tridente Chiesa-Cutrone-Ribéry

Il programma della 33ª giornata di Serie A metterà di fronte Lecce e Fiorentina, squadre impegnate nella lotta salvezza. Questa sera alle 21:45 allo Stadio Via del Mare, le due formazioni si affronteranno per provare a ottenere punti pesanti per evitare la retrocessione.

Partita sicuramente più delicata per i padroni di casa, terz'ultimi con 29 punti che per la Fiorentina, a quota 36: una vittoria per i viola significherebbe apporre un tassello molto importante per chiudere quanto prima il discorso salvezza, avvicinando la fatidica quota 40 punti. I salentini, però, vengono da un buon momento di forma, dopo aver battuto la Lazio in casa e aver pareggiato sul campo del Cagliari. Starà ai ragazzi di Iachini sfruttare l'entusiasmo derivato dal pari in extremis con il Verona nell'ultimo turno e provare a tornare a casa col bottino pieno.

Come arriva il Lecce

Liverani deve rinunciare agli indisponibili Calderoni, Meccariello, Rossettini. Il tecnico dei salentini riproporrà quasi certamente il suo 4-3-2-1. Con Gabriel tra i pali, il quartetto difensivo sarà composto da Rispoli, capitan Lucioni, Paz e Donati. A centrocampo Petriccione in regia con Barak e Majer mezz'ali, mentre Saponara e Mancosu si muoveranno alle spalle di Babacar.

Come arriva la Fiorentina

L'unico indisponibile nella Fiorentina è l'infortunato Marco Benassi. Iachini dovrebbe schierare ancora una volta i suoi con il 3-4-3: a protezione di Dragowski si muoverà con tutta probabilità il terzetto composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Le fasce dovrebbero essere presidiate a destra da Venuti e a sinistra da Dalbert, mentre al centro sembra scontato l'impiego di Pulgar e Duncan, quest'ultimo al rientro dalla squalifica. Il tridente d'attacco vedrà Chiesa e Ribéry a supporto di Cutrone, favorito per partire dall'inizio su Kouamé dopo il gol allo scadere col Verona.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Petriccione, Majer; Saponara, Mancosu; Babacar. All. Liverani

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.