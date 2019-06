Larissa Iapichino segna il record italiano di salto in lungo juniores

Larissa Iapichino, la portacolori dell’Atletica Firenze Marathon, ieri ha frantumato il record italiano di salto in lungo ai Campionati Italiani Allievi di Agropoli arrivando a 6.64 metri, migliorando il precedente (6.55) di ben 9 centimetri. La 16enne toscana con un formidabile 6,64 (+0.2) nel lungo realizza il primato nazionale under 18 e anche under 20, superando all'ultimo tentativo il limite di Maria Chiara Baccini (6,55 nel 1998).

Il record

Larissa, figlia d'arte di Gianni Iapichino e di Fiona May ha realizzato la migliore prestazione mondiale junior nella stagione e l'ottava italiana di sempre. Mamma May, alla sua età, si fermò a soli 6.27.

L'intervista a Larissa sulla pagina Facebook di Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera)

Il salto di Larissa Iapichino - foto FIDAL