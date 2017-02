Karate: fiorentini protagonisti in Italia e in Francia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Buon periodo per i fiorentini del karate protagonisti a livello nazionale ed intenrazionale. Ai campionati italiani per rappresentative regionali danno un fondamentale contributo al quarto posto finale della Toscana con ben tre ori. Simone Marino (team Puleo) dopo aver eliminato nell'ordine Umbria, Lazio e Lombardia, è salito sul gradino più alto del podio.Tra le ragazze belle vittorie di Irene Poggerini dell'Etruria Karate che, dopo aver sconfitto Campania e Abruzzo in finale, ha superato il Lazio al termine di un match palpitante imponendosi nella 50 kg.



Senza ostacoli il cammino di Alessia Coppola Neri (team Puleo), dopo aver travolto le avversarie con punteggi netti nei primi due turni, in finale si impone di misura sulla campionessa uscente, la calabrese Viola Zangara. Per lei al quinto titolo tricolore individuale una bella conferma dopo l'oro agli universitari dello scorso anno. Buone notizie anche dalle categorie giovanili con i bronzi di Alessia Nardi (Puleo), Alice Ulivi (AKS) ed Elena Sofia Ugoni (O-Nami Firenze). Argento per Eva Pieri dell'Etruria Karate sconfitta solamente dalla brava e forte bresciana Mara Bertoli.



La settimana successiva è stato l'Open di Francia a regalare ancora soddisfazione, con Simone Marino grande protagonista della categoria +84 kg dove difendendo i colori della nazionale italiana ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo. Per lui quattro vittorie consecutive prima di arrendersi all'olandese, ai ripescaggi si impone 5-3 sul giapponese in un match emozionante e di gran livello tecnico, ed infine batte il croato al giudizio arbitrale salendo meritatamente sul podio.