Calciomercato, clamoroso Kalinic: "Resto alla Fiorentina"

Clamorosa svolta in casa Fiorentina. Nikola Kalinic ha annunciato la sua decisione di restare in viola ai taccuini di Sportske.jutarnji.hr: "Voglio giocare in Italia - prosegue -, il club dove sono stato per due anni, qui sto davvero bene. Voglio andare avanti con questo allenatore e questa squadra".

Kalinic ha poi spiegato: "E' stata fatta un sacco di pressione su di me affinché cambiassi squadra, mi sentivo come se fossi spinto verso la Cina. Non dal club, ma dai giornalisti e dall'ambiente in generale, come se si volessero liberare di me. In nessuno momento ho detto di voler andare via".

"E' chiaro che, dopo aver ricevuto l'offerta, io ci abbia pensato, ma voglio restare qui. Non ho parlato direttamente con i cinesi, non so nemmeno quanto abbiano offerto al club. - ha concluso - Ci ho pensato, ma questa è la mia decisione, anche se dalla Cina mi avevano offerto un ingaggio da 10-12 milioni di euro". Kalinic resta alla Fiorentina.