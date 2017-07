Fiorentina, Kalinic: "Ho seri problemi familiari lascerò ancora il ritiro"

Altro colpo di scena in casa Fiorentina. Dopo essere tornato in ritiro nella giornata di ieri Nikola Kalinic ha deciso di fare un nuovo passo indietro e lascerà il ritiro viola, come da lui raccontato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina.

Ecco le sue parole: "Ho avuto alcuni seri problemi familiari che si sono accavallati ad una rapina che abbiamo subito. Adesso la situazione è più tranquilla ed è per questo che sono tornato. Mi dispiace dover lasciare di nuovo il ritiro ma venerdì dovrò tornare per risolvere definitivamente questi problemi".

"Alla ripresa degli allenamenti tornerò a disposizione del mister. Ringrazio la Fiorentina per avermi concesso questa possibilità. Futuro? Ho detto quello che era il mio pensiero e il mio desiderio, ma io ho un contratto che mi lega alla Fiorentina e sono un professionista. Per questa ragione dovrà essere la società a decidere qual è la soluzione migliore per tutti", ha detto il croato.