Juventus-Fiorentina, probabili formazioni: niente turnover per Pioli. Torna Saponara

Archiviata la vittoria del Franchi con cui la Fiorentina ha avuto ragione del Bologna, per la squadra di Pioli è tempo di pensare alla sfida di questa sera in casa della Juventus.

Una partita tanto difficile quanto sentita, vista la grande rivalità che da sempre divide le due tifoserie, che ha l'unico torto di arrivare forse nel peggior momento, visto che la Viola è recentemente tornata a sorridere dopo le due sconfitte di fila con cui aveva aperto il campionato. Consci di affrontare un'avversaria nettamente più forte, i toscani dovranno cercare di sorprendere la squadra di Allegri con il giusto atteggiamento e una buona dose di organizzazione di gioco. Pioli dovrà provare a sfruttare la necessità di turnover dei bianconeri, che sono sì partiti bene in campionato, ma da inizio stagione hanno palesato più di qualche difficoltà in difesa.

Come arriva la Juventus

I piemontesi sono reduci dall'agile successo sul campo del Sassuolo (3-1). Stando alle indicazioni raccolte in settimana e alle sue parole in conferenza stampa, Allegri - che non avrà a disposizione Marchisio, Khedira, De Sciglio e Pjaca - dovrebbe adottare un turnover riguardante diversi elementi della rosa. Tra i pali non ci sarà Buffon, rimpiazzato dal polacco Szczesny e anche in difesa ci saranno diverse novità. Due centrocampisti come Sturaro e Asamoah verranno probabilmente adattati nel ruolo di terzini, mentre al centro Barzagli farà coppia con Rugani. In mediana riposa Pjanic, dentro Matuidi-Bentancur. Alle spalle di Higuain, sicuri di una maglia Mandzukic e Dybala, mentre si giocano un posto Cuadrado e Douglas Costa.

Come arriva la Fiorentina

Mood positivo anche per la squadra di Pioli che dopo aver asfaltato il Verona ha centrato il secondo successo di fila battendo il Bologna al Franchi. Al contrario di Allegri, il tecnico viola dovrebbe giocarsela con la migliore formazione nonostante i tanti impegni ravvicinati (il minimo contro una formazione della caratura della Juve). Prima convocazione stagionale per Riccardo Saponara: il fantasista ex Empoli e Milan ha giocato 70' con la Primavera con tanto di goal e assist ma si accomoderà in panchina. Unico dubbio il ballottaggio Gil Dias-Thereau per un posto accanto a Chiesa e Benassi alle spalle di Simeone.

Probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1) - Szczesny; Sturaro, Barzagli, Rugani, Asamoah; Matuidi, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Chiesa, Benassi, Gil Dias; Simeone. All.: Pioli

Arbitro: Doveri di Roma 1