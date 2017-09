Juventus-Fiorentina 1-0, le pagelle dei viola: Astori il migliore, Gaspar disattento

Una buona FIorentina si è dovuta arrendere alla Juventus nella gara del turno infrasettimanale di Serie A giocata allo Stadium. Decisivo ai fini del risultato è stato il goal realizzato nella ripresa dal croato Mandzukic, lasciato troppo libero di colpire su un traversone dell'ex Cuadrado.

Una disattenzione in marcatura di Gaspar, appena entrato, ha determinato una sconfitta tutto sommato immeritata. Unico torto dei viola è stato forse quello di non aver prodotto o quasi azioni pericolose. Il risultato contro i bianconeri, tuttavia, va accettato dato il valore dell'avversario. Pioli e i suoi dovranno dunque ripartire da quanto di buono visto nell'arco dei 90' e concentrarsi al massimo in vista del posticipo domenicale contro la lanciatissima Atalanta.

I migliori Today

Astori 6,5: Gara attenta del centrale difensivo viola e della nazionale che gioca con grande concentrazione non concede quasi nulla ai propri avversari.

Veretout 6: Il francese si conferma tra i migliori nell'avvio di stagione della Fiorentina mostrandosi sempre tenace e pronto quando c'è da aggredire e far ripartire il gioco. Meno preciso del solito con le sue botte dalla distanza.

Laurini 6: Un buon esordio dell'ex Empoli il cui arrivo a Firenze è stato accolto con un velo di scetticismo. Nel ruolo naturale di terzino destro, il francese disputa un primo tempo senza sbavature. A inizio ripresa, ammonito è costretto a lasciare il campo

I peggiori Today

Simeone 5,5: Sotto il profilo della grinta e della generosità gli si può rimproverare poco. Gli arrivano pochi palloni, non tutti giocabili ma anche lui potrebbe inventarsi qualcosa in più.

Chiesa 5,5: Non riesce a ripetere la grande prestazione vista col Bologna, l'avversario d'altronde è di caratura ben diversa. Da lui, però, è lecito aspettarsi qualcosa in più, anche contro le grandi.

Gil Dias 5,5: Subentra nell'ultima mezz'ora di gara e a dire il vero gli capitano due buone occasioni, in entrambi i casi, però spreca malamente.

Bruno Gaspar 5: Appena entrato al posto di Laurini il portoghese si lascia scappare Mandzukic. Una disattenzione fatale che compromette gli sforzi dei compagni.

Il tabellino e le pagelle di Juventus-Fiorentina 1-0

JUVENTUS (4-2-3-1) - Szczesny 6; Sturaro 5,5 (90' Lichtsteiner sv), Barzagli 6, Rugani 6, Asamoah 6, Bentancur 6,5, Matuidi 6,5, Cuadrado 7 (82' Bernardeschi sv), Dybala 6 (75' Pjanic sv), Mandzukic 7, Higuain 5,5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Benatia, Howedes, Alex Sandro, Douglas Costa. All.: Allegri 6

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello 6; Laurini 6 (51' Gaspar 5), Pezzella 5,5, Astori 6, Biraghi 6; Badelj 5,5, Veretout 6; Chiesa 5,5, Thereau 6 (69' Sanchez 5,5), Benassi 5,5 (62' Gil Dias); Simeone 5,5. A disp.: Saponara, Milenkovic, Gaspar, Cerofolini, Olivera, Eysseric, Cristoforo, Hugo, Babacar, Dragowski. All.: Pioli 6

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 52' Mandzukic (J)

Ammoniti: Barzagli (J), Laurini, Badelj, Astori (F)

Espulsi: Badelj (doppia ammonizione)