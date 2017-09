Juventus-Fiorentina 1-0: i viola resistono un tempo poi devono arrendersi a Mandzukic

Sconfitta di misura per la Fiorentina battuta 1-0 dalla Juventus a Torino. La formazione viola pur disputando una buona gara, senza concedere troppo ai padroni di casa, si è dovuta arrendere alla rete messa a segno da Mandzukic all'inizio della ripresa.

Si interrompe dopo due gare la serie di vittorie consecutive dei toscani, costretti a piegarsi ad una Juve forte sebbene non irresistibile. Allo Stadium è arrivata una sconfitta preventivabile, quanto visto in campo ma la squadra di Pioli ha tenuto decisamente meglio rispetto al confronto di San Siro con l'Inter. La prova di stasera lascia ben sperare i viola in vista di partite con squadre più alla portata. Magari già a partire dalla prossima gara in programma domenica sera al Franchi contro l'Atalanta.

Il tabellino di Juventus-Fiorentina 1-0

JUVENTUS (4-2-3-1) - Szczesny, Sturaro (90' Lichtsteiner), Barzagli, Rugani, Asamoah, Bentancur, Matuidi, Cuadrado (82' Bernardeschi), Dybala (75' Pjanic), Mandzukic, Higuain. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Benatia, Howedes, Alex Sandro, Douglas Costa. All.: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello, Laurini (51' Gaspar), Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Chiesa, Thereau (69' Sanchez), Benassi (62' Gil Dias), Simeone. A disp.: Saponara, Milenkovic, Gaspar, Cerofolini, Olivera, Eysseric, Cristoforo, Hugo, Babacar, Dragowski. All.: Pioli

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: Mandzukic (J)

Ammoniti: Barzagli (J), Laurini, Badelj, Astori (F)

Espulsi: Badelj (doppia ammonizione)