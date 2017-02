Juventus-Empoli, probabili formazioni: Martusciello sfida Allegri

L'Empoli affronta la Juventus nel match della 26^ giornata di Serie A. La squadra di Allegri ha raccolto 63 punti nelle prime 25 giornate di questo campionato. La squadra toscana ha guadagnato appena un punto nelle ultime quattro partite di campionato, nelle quattro gare precedenti aveva accumulato sette punti.

QUI JUVENTUS - L'impegno casalingo con l'Empoli è stretto fra la Champions e la sfida al Napoli in coppa Italia. Probabile quindi un certo ricorso al turnover. In difesa tornerà Bonucci probabilmente in coppia con Rugani. Promozione dal primo minuto per i match-winner Pjaca e Dani Alves, possibile impiego a centrocampo di Marchisio e Rincon, con Khedira a riposo. In attacco qualcuno riposerà.

QUI EMPOLI - Mchedlidze dovrebbe rimanere fermo ai box per problemi alla schiena, in attacco Maccarone e Pucciarelli. Provini decisivi per El Kaddouri e Croce, ma entrambi hanno probabilità alte di essere titolari allo Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Asamoah; Rincon, Marchisio; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli. All. Martusciello