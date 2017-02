Juventus-Empoli 2-0 | I toscani durano un tempo: vittoria bianconera

La Juventus vince 2 a 0 contro l'Empoli nel match della 26^ giornata di Serie A. Allo Stadium i ragazzi di Giovanni Martusciello si difendono con ordine ma, nella ripresa, Mario Mandzukic rompe l'equilibrio anche se l'ultimo tocco è di Lukasz Skorupski. Poco dopo Alex Sandro raddoppia.

PRIMO TEMPO - Partono forte i campioni d'Italia che al 5' sfiorano il gol con Higuain. Mandzukic serve il numero 9 dentro l'area piccola dopo un' ottima azione di squadra: aggancio di sinistro e girata di destro, ma Skorupski blocca a terra. Poco dopo Cuadrado ruba palla e calcia da dentro l'area piccola: palla che arriva proprio a Mandzukic, ma la sua deviazione sotto porta finisce incredibilmente fuori.

La Juve insiste e al 30' ha un'altra occasione. Prima Mandzukic, servito splendidamente da Higuain, scarta Skorupski ma perde il tempo per concludere a rete! Poi Sturaro ci prova, ma l'Empoli riparte. I bianconeri, che hanno il pallino del match, attaccano a testa bassa. Al 38' la Juve protesta per un mani in area di Krunic. L'azione prosegue e Pjanic sfiora il gol ma i toscani resistono.

SECONDO TEMPO - Al 48' bellissima azione della Juve con sponda di Mandzukic per Higuain: blocca Skorupski. Risponde l'Empoli con Mauri che scalda i guanti al ben piazzato Neto. Al 53' la Juve fa 1 a 0. Cuadrado, fino a quel momento il peggiore, trova Mandzukic: colpo di testa imperioso del numero 17 che colpisce la traversa, ma sul rimbalzo la palla entra. E' autogol di Skorupski.

Al 65' la Juve raddoppia. Dani Alves prova il cross per Higuain, ma il pallone viene agganciato da Alex Sandro: il numero 12 si gira spalle alla porta e con un diagonale rasoterra supera Skorupski. L'Empoli scompare, la Juve insiste e sfiora la terza rete. La partita scorre via e finisce così. Vince la Juventus per 2 a 0 contro l'Empoli.

TABELLINO

Juventus (4-2-3-1): Neto 6; Dani Alves 6,5, Rugani 6,5, Bonucci 6, Alex Sandro 7; Marchisio 6 (77' Rincon sv), Pjanic 6,5; Cuadrado 6 (80' Pjaca sv), Mandzukic 6,5, Sturaro 6 (74' Dybala 6); Higuain 6. A disposizione: Buffon, Audero, Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Lemina. Allenatore: Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 4,5 (68' Veseli 6), Bellusci 5,5, Costa 6, Pasqual 5,5; Krunic 6, Diousse 6,5, Mauri 6 (76' Buchel 6); El Kaddouri 6; Pucciarelli 5,5, Marilungo 5,5 (68' Thiam 6). ​A disposizione: Pelagotti; Zambelli, Dimarco, Maccarone, Croce, Zajc, Barba, Cosic, Buchel, Tello. Allenatore: Martusciello.

Marcatori: aut. Skorupski (J), Alex Sandro (J)

Ammoniti: Bellusci (E)