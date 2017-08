Inter-Fiorentina, probabili formazioni: Eysseric dal 1'. In attacco più Baba che Cholito

Dopo un’estate accompagnata dalle polemiche legate soprattutto al modo in cui la Fiorentina ha condotto il suo calciomercato, è finalmente tempo di tornare in campo per la prima giornata di Serie A.

Per l'inizio della stagione, il calendario non è stato per nulla tenero con i viola, chiamati a una partenza in salita contro l’Inter a San Siro. Una sfida affascinante che sarà resa ancora più densa di significati dai tanti ex presenti tra campo e panchina. Nelle fila dei milanesi, infatti, ci saranno Vecino e soprattutto Borja Valero, giocatori che nelle ultime stagioni hanno dato tanto alla Fiorentina. Tra i viola, invece, oltre agli ex primavera nerazzurri Benassi e Biraghi, l'altro ex eccellente è mister Pioli, reduce da sei mesi tutt'altro che felici alla guida dell'Inter. A dirigere la sfida d'esordio della stagione 2017-2018 sarà il signor Tagliavento della sezione arbitrale di Terni.

Come arriva l’Inter

Tutti a disposizione per Luciano Spalletti che schiererà subito titolare il nuovo centrale difensivo Skriniar accanto a Miranda. A destra ci sarà D’Ambrosio, mentre sulla corsia mancina Dalbert pare decisamente favorito su Nagatomo. Bagarre per una maglia a centrocampo, dove Joao Mario contende il posto a Gagliardini e Vecino. Certo, invece, l’impiego dell’ex viola Borja Valero, che agirà dietro l’unica punta Icardi, affiancato da Perisic e Candreva.

Come arriva la Fiorentina

Pioli dovrebbe aver recuperato Badelj: se il croato ce la farà andrà a comporre la coppia di centrocampo assieme al nuovo acquisto Veretout. Chi non ci sarà sicuramente, invece, è lo squalificato Chiesa. Probabile esordio dal 1’ per Gaspar, Vitor Hugo e l’ex Nizza Eysseric. In attacco Babacar favorito su Simeone. Non convocato Kalinic, ormai in rotta col club e destinato a partire.

Le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All.: Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1) – Sportiello; Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Olivera; Badelj, Veretout; Benassi, Hagi, Eysseric, Babacar. All.: Pioli

Arbitro: Tagliavento di Terni