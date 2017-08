Inter-Fiorentina 3-0: esordio amaro per i viola sconfitti a San Siro

Inizia con una sconfitta pesante il campionato 2017-2018 della Fiorentina: i toscani sono stati battuti 3-0 dall'Inter a San Siro. A decidere l'incontro i goal di Icardi, autore di una doppietta, e del croato Perisic.

Risultato forse troppo severo per gli uomini di Pioli, rei di aver concesso troppo ai nerazzurri specialmente nel primo tempo. Tante le disattenzioni difensive, a partire dal rigore concesso da Tagliavento per il fallo commesso da Astori su Icardi appena al 5' di gioco. Rivedibile anche l'atteggiamento difensivo in occasione dei goal che hanno poi chiuso l'incontro.

I viola dovranno ripartire da quanto di buono fatto vedere nella ripresa in cui hanno costretto l'Inter nella propria metà campo per diversi frangenti. Da segnalare anche il palo colpito da Veretout che avrebbe potuto riaprire la partita. Appuntamento tra una settimana al Franchi per cercare il riscatto nella prima davanti al pubblico di casa contro la Sampdoria.

Primo tempo

L'equilibrio iniziale si interrompe molto presto con il calcio di rigore per l'Inter fischiato da Tagliavento al 4' per il contatto tra Icardi e Astori sul lancio in profondità di Borja Valero. Della trasformazione s'incarica lo stesso argentino che spiazza Sportiello con un piattone destro. Inizio subito in salita per la Fiorentina che rischia ancora al 9' con l'occasione fallita dall'ex Vecino. Il raddoppio dell'Inter però è questione di minuti e arriva al 13' ancora Icardi bravo a sorprendere alle spalle Tomovic e Vitor Hugo e a trafiggere Sportiello con un preciso colpo di testa. La Fiorentina si fa viva al 16' con un colpo di testa fuori bersaglio di Simeone. L'Inter va nuovamente vicina al 3-0 con Brozovic che però sciupa un buon contropiede. Il primo intervento di Handanovic arriva al 26' con il colpo di testa ancora dell'argentino, ben imbeccato da Eyesseric. Rischiano di nuovo i viola con Perisic neutralizzato all'ultimo istante da Vitor Hugo. Al 40' sospetto contatto Miranda-Simeone: Tagliavento chiede l'ausilio del VAR per verificare l'accaduto e dopo aver ascoltato gli assistenti conferma la scelta di non assegnare il penalty ai viola. Il primo tempo va in archivio con i milanesi in vantaggio.

Secondo tempo

La ripresa incomincia senza alcuna sostituzione. La prima occasione è dell'Inter al tiro con Icardi, bravo a raccogliere il cross di Candreva. Buono il riflesso di Sportiello che chiude in angolo. Primo cambio della gara al 55': Pioli sostituisce uno spento Benassi con Cristoforo. Viola pericolosi con un insidioso tiro-cross di Gil Dias, che per poco non trova la deviazione di Simeone. Dopo un'ora di gioco termina la partita del Cholito, sostituito da Babacar. I toscani manovrano con più convinzione rispetto ai primi 45', costringendo l'Inter a rintanarsi nella propria metà campo. I padroni di casa si rifanno vivi al 66' con un tiro potente di Perisic fuori bersaglio di pochi centimetri. Gli uomini di Pioli tornano a impensierire Handanovic con un destro potente del neo-entrato Babacar, deviato in angolo dall'estremo difensore interista. Sull'ennesimo ribaltamento di fronte Icardi serve a Gagliardini un pallone invitante per il terzo goal ma l'ex atalantino spara addosso a Sportiello che respinge. A dieci dal 90' Fiorentina a un passo dal 2-1 con il palo pieno colpito da Veretout, al tiro dal limite dell'area. Il legno colpito dal francese è illusorio perché poco dopo Perisic firma il 3-0 con un colpo di testa sull'invito morbido di Joao Mario. La rete del croato fa calare in anticipo il sipario sul match di San Siro. La Fiorentina inizia il campionato con una sconfitta.



Il tabellino di Inter-Fiorentina 3-0

INTER (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Brozovic (71' Gagliardini); Candreva, Borja Valero (64' Joao Mario), Perisic; Icardi (84' Icardi). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Ansaldi, Dalbert, Vanheusden, Jovetic, Eder, Gabigol, Pinamonti. All.: Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Tomovic, Vitor Hugo, Astori, Olivera; Veretout (81' Zekhnini), Sanchez; Dias, Eysseric, Benassi (55' Cristoforo); Simeone (60' Babacar). A disp.: Dragovski, Cerefolini, Biraghi, Milenkovic, Pezzella, Hristov, Gaspar, Badelj, Hagi. All.: Pioli



Arbitro: Tagliavento di Terni

Marcatori: 6' rig, 15' Icardi (I), Perisic (I)

Ammoniti: Sanchez (F)