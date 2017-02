Inter-Empoli, probabili formazioni: allarme in difesa

L'Empoli affronta l'Inter nel match del pranzo della 24^ giornata di Serie A. Da una parte nessuna squadra ha recuperato meno punti dell'Empoli da situazione di svantaggio, dall'altra l'Inter è quella che ne ha guadagnati di più.

QUI INTER - Pioli deve fare a meno di 3 pedine fondamentali: Perisic e Icardi (squalificati) e Brozovic (infortunato). In attacco, quindi, dovrebbero trovare spazio Palacio ed Eder. Banega più di Joao Mario dal 1' con Kondogbia e Gagliardini duo in mediana. In difesa Medel dovrebbe spuntarla su Murillo.

QUI EMPOLI - Toscani senza Bellusci (squalificato) e con in forte dubbio Costa e Pasqual. Per Martusciello è emergenza difesa ma dovrebbe puntare su Veseli, Cosic e Dimarco. El Kaddouri partirà titolare sulla trequarti. In attacco Pucciarelli-Mchedlidze con Maccarone a insidiare il georgiano.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Eder; Palacio. All. Pioli Squalificati: Perisic, Icardi Indisponibili: Brozovic

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Cosic, Costa, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. All. Martusciello Squalificati: Bellusci Indisponibili: Barba, Pasqual