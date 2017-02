Inter-Empoli, le pagelle: El Kaddouri ci prova. Male Veseli e Laurini

I VOTI

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Murillo 6, Miranda 6,5, Medel 6,5; D'Ambrosio 6 (46' Ansaldi 6), Gagliardini 6, Kondogbia 5,5, Joao Mario 6, Candreva 7; Eder 7,5 (79' Pinamonti sv), Palacio 7 (72' Gabigol 6). Panchina: Carrizo, Biabiany, Sainsbury, Santon, Nagatomo. All. Pioli.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 7; Laurini 5, Cosic 6, Veseli 5, Dimarco 5 (64' Barba 6); Krunic 5 (76' Zajc 6), Dioussè 5,5, Croce 6, El Kaddouri 6,5 (83' Tello sv), Pucciarelli 6, Maccarone 5. Panchina: Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Mauri, Thiam, Picchi, Buchel, Marilungo. All. Martusciello.

MIGLIORI TODAY

Skorupski 7 - Il portiere polacco è in una grande annata e il miracolo su Palacio dopo 9 minuti lo dimostra. Poi è super su Gagliardini. Sul gol di Eder non può nulla.

El Kaddouri 6,5 - Il marocchino è sicuramente il più pericoloso degli azzurri. Impegna severamente anche Handanovic.

PEGGIORI TODAY

Veseli 5 - La strage di difensori costringe Martusciello a farlo giocare con Laurini. Dopo 14 minuti si perde Eder che non sbaglia l'uno a zero.

Laurini 5 - Prova a supportare Veseli ma su quella fascia Eder fa più danni della grandine. Si perde Candreva sul 2 a 0.

Dimarco 5 - Il giovane terzino sinistro vuole mettersi in mostra contro la "sua" Inter ma Candreva lo mette in costante difficoltà.

Maccarone 5 - Vita dura per l'esperto attaccante dell'Empoli. Miranda e Medel gli fanno toccare pochi palloni.