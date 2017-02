Inter-Empoli 2-0 | Eder e Candreva stendono gli azzurri: ko a San Siro

L'Empoli perde 2 a 0 contro l'Inter nel match della 24^ giornata di Serie A. Dopo appena 14 minuti l'ex Eder sblocca la partita. Nella ripresa Antonio Candreva, su assist del solito Eder, raddoppia e chiude i giochi. Sconfitta comunque indolore per i toscani perché perdono Crotone, Pescara e Palermo.

PRIMO TEMPO - Il canovaccio tattico è chiaro con l'Inter che attacca, mentre l'Empoli si chiude e riparte in contropiede. Al 9' punizione di Eder per Palacio: vola Skorupski a salvare l'Empoli. I toscani barcollano e al 14' Eder fa 1 a 0. Spiovente di Candreva dalla destra, Palacio prolunga di testa per Eder che di petto, a porta sguarnita, sigla il gol del vantaggio.

L'Empoli prova a reagire con El Kaddouri al 25'. Buono il guizzo dell'ex Napoli, che entra in area dalla sinistra e prova a sorprendere Handanovic, ma lo sloveno gli nega la gioia del gol. Al 30' Eder chiede un rigore per uno spintone di Dioussè in area: per l'arbitro non è rigore. Episodio dubbio. L'Inter insiste e al 31' Skorupski salva su Gagliardini.

SECONDO TEMPO - Si riparte con lo stesso canovaccio tattico. Al 51' altra chance per Gagliardini. Occasione simile a quella del primo tempo per il numero 5 dell'Inter, servito dal fondo da Eder, ma la mira non è impeccabile. Risponde l'Empoli con una ripartenza che porta al tiro Pucciarelli: attento Handanovic. Gol sbagliato e gol subito.

Al 54', infatti, Candreva fa 2 a 0. Favoloso il cross d'esterno di Eder, raccolto da Candreva sul secondo palo. Per l'ex Lazio è un gioco da ragazzi trafiggere Skorupski da distanza ravvicinata. Il raddoppio stende l'Empoli incapace di reagire. Pioli allora ne approfitta e ragala spazio a Gabigol e Pinamonti. Martusciello invece lancia Zajc. La partita non ha nulla da dire, l'Inter spreca un altro gol e finisce così. Empoli ko a San Siro.

TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Murillo 6, Miranda 6,5, Medel 6,5; D'Ambrosio 6 (46' Ansaldi 6), Gagliardini 6, Kondogbia 5,5, Joao Mario 6, Candreva 7; Eder 7,5 (79' Pinamonti sv), Palacio 7 (72' Gabigol 6). Panchina: Carrizo, Biabiany, Sainsbury, Santon, Nagatomo. All. Pioli.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 7; Laurini 5, Cosic 6, Veseli 5, Dimarco 5 (64' Barba 6); Krunic 5 (76' Zajc 6), Dioussè 5,5, Croce 6, El Kaddouri 6,5 (83' Tello sv), Pucciarelli 6, Maccarone 5. Panchina: Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Mauri, Thiam, Picchi, Buchel, Marilungo. All. Martusciello.

Marcatori: Eder (I), Candreva (I)

Ammoniti: El Kaddouri (E), Kondogbia (I), Dimarco (E)