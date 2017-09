Hellas Verona-Fiorentina, probabili formazioni: Thereau pronto al debutto in viola

Finita la sosta per gli impegni delle nazionali, torna finalmente il campionato di Serie A. Due settimane di stop, quelle appena trascorse, di cui la Fiorentina, partita con due sconfitte in altrettante partite, ha potuto beneficiare lavorando soprattutto sulla compattezza del gruppo.

Una partenza a handicap, quasi inevitabile per una squadra che in estate ha cambiato quasi completamente volto, perdendo molti di quelli che erano stati i suoi punti fermi nelle ultime annate. Seppur con poco tempo a disposizione, visto il rientro dei nazionali a metà settimana, Pioli si è concentrato sulla sfida in casa dell'Hellas Verona di domani. Una gara contro un avversario alla portata in cui i viola sono chiamati a centrare i primi punti di una classifica ancora ferma a quota 0. Se arrivasse un ulteriore risultato negativo la panchina dell'ex tecnico di Lazio e Inter non sarebbe a rischio ma inizierebbe inevitabilmente a traballare.

Come arriva il Verona

Cinque indisponibili per Pecchia che non potrà contare sugli infortunati Franco Zuculini, Cerci, Felicioli, Brosco e Bianchetti. Il 4-3-3 scaligero dovrebbe vedere il ritorno di Hertaux al centro della difesa assieme a Caceres. In mediana Buchel al centro col duo di italo-brasiliani Romulo e Bessa ad agire da mezz'ali. Il dubbio in attacco è il grande ex della partita, Giampaolo Pazzini: dopo le recenti esclusioni Pecchia ha fatto capire che il suo posto è tutt'altro che garantito, ad ogni modo contro i viola potrebbe avere una chance dal 1'. Fares e Verde i principali candidati per affiancarlo.

Come arriva la Fiorentina

L'unico indisponibile tra i toscani è Eysseric, infortunatosi alla caviglia durante la sosta per le nazionali. Il francese dovrebbe recuperare in tempo per la 6a giornata di campionato. La buona notizia per Pioli arriva da Riccardo Saponara, pienamente recuperato. Contro i gialloblu sarà confermato il 4-2-3-1, In difesa ballottaggio Gaspar-Laurini per la maglia da terzino destro mentre sembra intoccabile la coppia Astori-Pezzella. Sull'out mancino si giocano un posto Biraghi e Olivera. A protezione della difesa il duo Veretout-Badelji, mentre la novità riguarda l'impiego del neo-arrivato Thereau che agirà assieme a Benassi e Chiesa alle spalle del Cholito Simeone.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Fiorentina

HELLAS VERONA (4-3-3) - Nicolas; Ferrari, Caceres, Hertaux, Souprayen; Romulo, Buchel, Bessa; Fares, Pazzini, Verde. All.: Pecchia

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Astori, Pezzella, Biraghi; Badelj, Veretout; Chiesa, Benassi, Thereau; Simeone. All.: Pioli

Arbitro: Damato di Barletta