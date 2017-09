Hellas Verona-Fiorentina 0-5, le pagelle dei viola: tutti promossi, brillano Chiesa e Veretout

Successo esaltante della Fiorentina che ha centrato la prima vittoria di questo campionato asfaltando 5-0 a domicilio l'Hellas Verona. Buona prova da parte di tutti gli interpreti schierati da Pioli, apparsi cresciuti sia sotto il profilo del gioco che della convinzione. Sugli scudi il francese Veretout, una delle vere sorprese di questo avvio di stagione, e Federico Chiesa tornato a esprimersi sui livelli della passata stagione.

Veretout 7: L'ex Aston Villa e Saint-Etienne si conferma una delle soprese di questo avvio di stagione. Come mostrato già in altre occasioni, ha il piede caldo: ci prova nel primo tempo con una botta terrificante respinta da Nicolas, ci riesce nella ripresa con una punizione splendida che non lascia scampo all'estremo difensore brasiliano.

Chiesa 7: Non trova la via del goal ma è ugualmente determinante quando sguscia alle spalle dei centrali veronesi e viene steso da Nicolas, procurando così il rigore che fa da preludio al doppio vantaggio dei suoi.

Astori 7: Vive una giornata relativamente tranquilla dalle sue parti e allora si concede qualche licenza offensiva come quando realizza la rete del momentaneo 3-0 con una zampata da attaccante vero.

Pezzella 6,5: Prestazione positiva dell'ex Betis, sempre puntuale nelle chiusure difensive e la cui intesa con Astori cresce progressivamente.

Simeone 6,5: Dopo tre gare si sblocca l'argentino, autore della rete che apre le marcature dell'incontro con un tocco sotto misura ad approfittare della corta respinta di Nicolas sulla botta di Benassi. Potrebbe ulteriormente incrementare il bottino personale ma Nicolas e un po' di imprecisione glielo impediscono. Buona la sua gara

Gil Dias 6,5: Pur disputando solo uno scampolo di partita il portoghese entra con lo spirito giusto e riesce a togliersi la soddisfazione della prima rete in maglia viola.

Il tabellino e le pagelle di Verona-Fiorentina 0-4

VERONA (4-3-3) - Nicolas 5; Caceres 5,5, Ferrari 5 (46' Kean 5,5), Hertaux 5, Souprayen (46' Romulo 5,5); Buchel 5, Zuculini 5 (70' Valoti sv), Bessa 5; Fares 5,5, Pazzini 5,5, Verde 5. A disp.: Silvestri, Coppola, Laner, Caracciolo, Fossati, Zaccagni, Lee, Tupta, Bearzotti. All.: Pecchia 5.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello 6; Gaspar 6,5, Pezzella 6,5, Astori 7, Biraghi 6; Veretout 7 (85' Cristoforo sv), Badelj; Chiesa (72' Gil Dias), Benassi, Thereau (74' Babacar); Simeone. A disp.: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Laurini, Victor Hugo, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Lo Faso. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Damato di Barletta

Ammoniti: Simeone (F), Zuculini (H), Valoti (H)

Marcatori: 2' Simeone (F), 10' rig. Thereau (F), 35' Astori (F), 58' Veretout (F)