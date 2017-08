Fiorentina, ecco Pezzella: "Ho scelto questo club per il suo progetto"

All'indomani della gara persa contro il Real Madrid nel "Trofeo Bernabeu" la Fiorentina si è ritrovata in sala stampa per la presentazione del nuovo acquisto German Pezzella.

Il difensore classe 1991, prelevato nei giorni scorsi dal Betis Siviglia, è cresciuto calcisticamente nel River Plate. E' un centrale difensivo possente alto quasi 190 cm, dotato di un buon senso dell'anticipo. A presentare l'argentino, il club manager Giancarlo Antognoni che ha esordito così: "Pezzella è arrivato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che sarà possibile quando mostrerà il suo valore che è molto alto. Lo cercavano in tanti, alla fine è venuto qui e ne siamo tutti contenti".

"Ho scelto Firenze per il progetto"

La parola è poi passata a Pezzella: “Ho scelto Firenze per il progetto - ha esordito -. Sono qui per dare il mio contributo e voglio che il gruppo sia compatto tutto l'anno. Ho voluto questo club a prescindere dai piani a breve o a lungo termine. Sono qua da pochi giorni, ma ciò che mi ha stupito è stata l'organizzazione della società. Mi hanno trasmesso molta tranquillità, sistemando tutte le situazioni extra-campo in modo tale che possa concentrarmi direttamente sul calcio giocato. Certo, ci sono state molte partenze e tanti nuovi arrivi, ma col tempo sono convinto che raggiungeremo i risultati sperati. Se ho sentito Passerella? (conosciuto da Pezzella ai tempi del River, quando l'ex viola era presidente ndr) Ho parlato con lui, anche se non recentemente, e mi ha raccontato quanto fosse stata bella la sua esperienza a Firenze". Pezzella indosserà la maglia numero 20, appartenuta fino alla scorsa stagione a Borja Valero.