Frosinone-Fiorentina 1-1: Benassi non basta, viola gelati da Pinamonti

Sfuma ancora la prima vittoria esterna in questa stagione della Fiorentina fermata sull'1-1 dal Frosinone. Com'era già accaduto nelle scorse partite la squadra di Stefano Pioli si era portata in vantaggio ma poi è stata recuperata quando i tre punti sembravano ormai dietro l'angolo.

A sbloccare la partita dello Stirpe è stato Marco Benassi in apertura di ripresa (quinto goal stagionale per il centrocampista che è attualmente il capocannoniere viola, un dato che la dice lunga sull'efficacia degli avanti toscani). La rete segnata all'ex compagno Sportiello però non è bastata: a pochi giri di orologio dal 90' è arrivato il pareggio firmato da Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone subentrato per giocare l'ultima mezz'ora, a fissare il risultato sul definitivo 1-1. Un risultato che per la Fiorentina si ripete uguale per la quarta volta di fila (era finita così anche con Cagliari, Torino e Roma) e che fa della squadra toscana quella che più volte si è lasciata recuperare da una situazione di vantaggio.

I viola al momento restano non lontani dal sesto posto ma devono assolutamente trovare un modo per risolvere i propri problemi offensivi, con il digiuno degli attaccanti che sta diventando problematico (anche stasera Simeone è rimasto a secco ed è uscito scuro in volto). La sosta per le nazionali potrebbe rivelarsi amica di Pioli che dovrà cercare di lavorare sulla cattiveria sotto porta dei suoi e sulla concentrazione nella gestione della gara, specie quando si è in vantaggio.

Il tabellino di Frosinone-Fiorentina 1-1

FROSINONE (3-4-2-1) - Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Campbell (62' Pinamonti), Vloet (62' Cassata); Ciofani. A disp.: Bardi, Ghiglione, Gori, Perica, Matarese, Brighenti, Salamon, Krajnc, Crisetig. All.: Longo

FIORENTINA (4-3-3) - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (76' Mirallas), Veretout, Gerson; Pjaca (66' Edimilson), Simeone (87' Vlahovic), Chiesa. A disp.: Brancolini, Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Dabo, Hancko, Diks. All.: Pioli

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 47' Benassi (FI), 88' Pinamonti (FR)

Ammoniti: Zampano (FR), Maiello (FR)