Pari in amichevole tra Fortuna Düsseldorf e Fiorentina

Si è conclusa con un altro pareggio l'amichevole giocata nel primo pomeriggio tra Fortuna Düsseldorf e Fiorentina. A passare in vantaggio sono stati i viola dopo 25' con una rete del giovane spagnolo Montiel ma la formazione di casa ha trovato la rete del pareggio in chiusura di primo tempo con Ducksch.

Nella ripresa, giocata a ritmi più bassi complice il gran caldo, girandola di sostituzioni tra i tedeschi, mentre Pioli ha tenuto in campo gran parte della formazione iniziale. Da segnalare una traversa colpita da Giebelmann a Lafont praticamente battuto.

Tra i più in luce della formazione toscana c'è stato proprio il portiere francese, autore di diverse parate decisive. Bene in difesa anche Pezzella, sempre più leader della retroguardia fiorentina. Da rivedere la prova di centrocampo, in sofferenza sulle incursioni di Lukebakio, e l'attacco con Simeone e Chiesa apparsi leggermente imballati. La Fiorentina tornerà in campo domani nel triangolare Opel Cup contro Mainz e Athletic Bilbao.