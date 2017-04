Roma-Empoli, probabili formazioni: tanti dubbi in avanti

L'Empoli affronta la Roma nel match della 30^ giornata di Serie A. La sfida dell'andata è stato il match in cui la Roma ha tentato più tiri (23) senza segnare in una partita di Serie A dall'agosto 2010 ad oggi.

QUI ROMA - Squalificato Strootman, ai box De Rossi. A centrocampo dal 1' Paredes con Grenier. Rischia, invece, Peres di non far parte dell'11 titolare, viva infatti la concorrenza di Perotti (con l'argentino in campo ritorno al 4-2-3-1); possibile occasione a sinistra per l'ex di turno Mario Rui al posto del brasiliano Emerson.

QUI EMPOLI - Squalificati Costa e Diousse, spazio in difesa per Barba mentre in cabina di regia Mauri potrebbe essere preferito a Buchel. Avanti mister Martusciello può confermare Thiam, recuperato da un risentimento muscolare, mentre Pucciarelli può scivolare in panchina al fianco del ristabilito Mchedlidze.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, Paredes, Grenier, Mario Rui; Salah, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Spalletti.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Barba, Bellusci, Pasqual; Krunic, Josè Mauri, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Thiam. Allenatore: Martusciello.