Firenze Marathon: per l'edizione 2017 la maglia è fluo

#FirenzeMarathon presenta la maglia tecnica e la medaglia dell’edizione 2017 e con questo, a meno di 80 giorni dall’edizione numero 34 in programma domenica 26 di novembre, comincia il vero conto alla rovescia dell’evento che ha confermato partenza e arrivo in piazza Duomo che tanto successo e apprezzamenti ha avuto lo scorso anno.



Quest’anno medaglia e maglia tecnica, che – lo si ricorda - andranno rispettivamente a tutti coloro che porteranno a termine la gara e a tutti gli iscritti, sono state presentate ufficialmente in un’apposita cerimonia presso la sede dello Ied, l’Istituto Europeo del Design di Firenze, che ha proseguito la collaborazione con Firenze Marathon e ha avuto l’onore e l’onere di curarne i disegni le linee guida stilistiche dell’intero evento. E’ stato istituito una sorta di contest interno, poi il Comitato organizzatore di Firenze Marathon ha avuto la parola finale sulle scelte definitive.



LA MAGLIA

Quest'anno la maglia ufficiale Asics torna a maniche lunghe e sarà di colore giallo fluorescente (safety yellow, la dizione assegnata dall’azienda), per un utilizzo ottimale durante tutto l'anno. Sul petto campeggia lo skyline della città, con i monumenti più famosi di Firenze. Anche dal punto di vista tecnico e del tessuto impiegato la maglia è all’avanguardia della tecnologia, con accorgimenti atti a disperdere il sudore, ideale per supportare al meglio i podisti nei loro allenamenti. Naturalmente potrà essere anche indossata il giorno della gara sotto la canottiera sociale, per un colpo d’occhio cromaticamente molto suggestivo. Gli inserti e le grafiche, facendo fede a quanto detto sopra, sono blu. Blu è anche il colore della maglia che sarà consegnata ai partecipanti della Ginky Family Run. Per assecondare le tante richieste che erano pervenute nelle ultime edizioni dell’Asics Firenze Marathon quest’anno sono stati realizzati da Asics modelli e misure specificatamente femminili.

NUMERI

Al momento il trend delle iscrizioni è positivo, migliore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando alla fine i partenti furono 8670 e coloro che arrivarono al traguardo nel tempo limite delle 6 ore e 15’ furono 8260. E quando mancano, come detto, meno di tre mesi al via e una settimana al “cancello” del cambio di tariffa previsto alla mezzanotte di venerdì 15 settembre sono già oltre 6000 mila gli iscritti alla maratona di Firenze 2017.