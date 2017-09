Hellas Verona-Fiorentina 0-5: una Viola straripante espugna il Bentegodi

Dopo tre giornate di campionato è arrivata la tanto attesa prima vittoria stagionale della Fiorentina. I viola si sono imposti 5-0 al Bentegodi, battendo i padroni di casa dell'Hellas Verona.

La pratica gialloblu è stata archiviata di fatto nei primi 45' grazie alle reti di Simeone, Thereau e Astori. Nella ripresa i goal di Veretout e Gil Dias. Buona la prova degli uomini di Pioli che sembrano aver tratto giovamento dalle due settimane di sosta. La squadra, infatti, è parsa avere un'identità di gioco più delineata rispetto alle prime due gare di campionato. Brutta gara dell'Hellas, troppo fragile a livello difensivo e quasi mai pericoloso dalle parti di Sportiello.

Primo tempo

Partenza lanciata della Fiorentina che dopo due minuti è già in vantaggio grazie a Giovanni Simeone. L'argentino è abile a sfruttare la corta respinta di Nicolas sul destro dalla media distanza di Benassi, lasciato libero di arrivare alla conclusione indisturbato. Passano soltanto sei minuti e la squadra di Pioli trova nuovamente la via della rete, questa volta dagli undici metri, per via del penalty fischiato da Damato a seguito dell'atterramento di Chiesa da parte di Nicolas. A trasformare il penalty, il nuovo arrivato Thereau con un destro secco a incrociare. Colpito a freddo il Verona non riesce a reagire e subisce costantemente le iniziative dei toscani, oggi in maglia rossa, ancora pericolosi con Simeone e Veretout. Le reti della Fiorentina diventano addirittura 3 al 25' grazie alla zampata di Astori sugli sviluppi di un corner. Notte fonda per il Verona che arriva al tiro soltanto alla mezz'ora con una girata dell'ex Pazzini, agilmente controllata da Sportiello. Primo tempo in archivio sul 3-0 per i viola. .

Secondo tempo

La ripresa incomincia con un doppio cambio nelle fila dei padroni di casa: Pecchia rileva Ferrari e Souprayen e inserisce Romulo e Kean per dare maggiore spinta ai suoi. I gialloblu cercano la reazione con l'orgoglio e vanno al tiro due volte in pochi minuti con Pazzini e Buchel, in entrambi i casi però i tentativi non hanno fortuna. Quando il Verona sembra dare segni di ripresa, tuttavia, la Fiorentina colpisce ancora. Questa volta ad iscrivere il suo nome sul taccuino dei marcatori è il francese Veretout a segno con una punizione dai 25 metri che va ad insaccarsi direttamente all'incrocio dei pali. Esecuzione magistrale che non lascia scampo al portiere scaligero. Fischi dagli spalti del Bentegodi nei confronti della squadra di casa che colpita ancora prova a graffiare con l'altro ex Romulo. Nel finale c'è gloria anche per il nuovo entrato Gil Dias, bravo ad approfittare di un assist al bacio di Gaspar. Primi tre punti stagionali per la Fiorentina, chiamata a ripetersi nella gara casalinga di sabato contro il Bologna.

Il tabellino di Verona-Fiorentina 0-4

VERONA (4-3-3): Nicolas; Caceres, Ferrari (46' Kean), Hertaux, Souprayen (46' Romulo); Buchel, Zuculini (70' Valoti), Bessa; Fares, Pazzini, Verde. A disp.: Silvestri, Coppola, Laner, Caracciolo, Fossati, Zaccagni, Lee, Tupta, Bearzotti. All.: Pecchia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout (85' Cristoforo), Badelj; Chiesa (72' Gil Dias), Benassi, Thereau (74' Babacar); Simeone. A disp.: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Laurini, Victor Hugo, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Lo Faso. All.: Pioli

Arbitro: Damato di Barletta

Ammoniti:

Marcatori: 2' Simeone (F), 10' rig. Thereau (F), 35' Astori (F), 58' Veretout (F)