Fiorentina: ufficiale il rinnovo fino al 2020 per il ds Pantaleo Corvino

Mentre tiene ancora banco la telenovela Kalinic, col croato che non si allena con tanto di certificato medico, in casa Fiorentina arriva un'altra notizia importante: il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha rinnovato il suo accordo con il club viola fino al 2020.

Il comunicato della Fiorentina

A darne notizia è stato la stessa società, attraverso i suoi media ufficiali. Di seguito il testo del comunicato: "Corvino ancora in viola. Almeno fino alla stagione sportiva 2019/2020. La Fiorentina ha esercitato l'opzione a suo favore con il direttore generale dell'area tecnica che continuerà la sua collaborazione con il club per un nuovo periodo. Un'avventura ricominciata lo scorso anno con un sodalizio che ora si rinnova, legando la società al dirigente sportivo Pantaleo Corvino, nella piena soddisfazione delle parti. A lui i migliori auguri per un proficuo lavoro"